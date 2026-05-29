СБУ выбила "глаза" центру ФСБ, наводившему удары по Украине

По данным СБУ, этот пункт управления, расположенный в Темрюкском районе Краснодарского края, враг использовал для наведения ракет и беспилотников по территории Украины, а также для перехвата сигналов с иностранных спутников.

В результате атаки дронов СБУ были выведены из строя ключевые объекты центра.

В спецслужбе отметили, что такие операции имеют стратегическое значение - они ослабляют возможности РФ контролировать воздушное пространство, координировать работу средств ПВО и наводить удары по Украине.

Поражение центров радиоэлектронной разведки открывает новые возможности для украинских дронов и усложняет России защиту военных объектов в глубоком тылу.