СБУ вдарила по нафтотерміналу в Туапсе: палає танкер і порт, - джерела

За його даними, безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" здійснили п’ять точних влучань по об’єктах терміналу. В результаті прильотів загорівся танкер, а щонайменше чотири нафтоналивні стендери, що забезпечували завантаження та розвантаження суден, виведено з ладу. Також пошкоджено будівлі портової інфраструктури.

У порту Туапсе розташовані нафтовий термінал і нафтопереробний завод, який належить російській компанії "Роснефть".

"Служба безпеки продовжує завдавати ударів по нафтопереробній інфраструктурі РФ, яка дає ворогу ресурси для агресії проти України. Допоки війна триває, "бавовна" на російських НПЗ і далі яскраво палатиме", - зазначило джерело.