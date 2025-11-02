СБУ ударила по нефтетерминалу в Туапсе: пылает танкер и порт, - источники

По его данным, беспилотники Центра спецопераций "Альфа" совершили пять точных попаданий по объектам терминала. В результате прилетов загорелся танкер, а по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, которые обеспечивали загрузку и разгрузку судов, выведены из строя. Также повреждены здания портовой инфраструктуры.

В порту Туапсе расположены нефтяной терминал и нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит российской компании "Роснефть".

"Служба безопасности продолжает наносить удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ, которая дает врагу ресурсы для агрессии против Украины. Пока война продолжается, "хлопок" на российских НПЗ и дальше будет ярко гореть", - отметил источник.