СБУ ударила по аэродрому в Крыму: один истребитель уничтожен, еще четыре повреждены
Этой ночью спецподразделение Службы безопасности Украины ЦСО "А" атаковало ключевую авиабазу оккупантов во временно захваченном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
В ночь на 4 августа беспилотники Центрального спецподразделения "А" СБУ осуществили успешный удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму.
Эта база является ключевой для операций российской авиации в Черном море.
В результате атаки был поражен склад авиационного вооружения и пять военных самолетов.
Полностью уничтожен один истребитель "Су-30СМ", еще один этот же тип самолета поврежден. Кроме того, огнем поражены три бомбардировщика Су-24.
По оценкам, один самолет "Су-30СМ" стоит от 35 до 50 миллионов долларов. Поэтому убытки врага являются существенными.
Эта спецоперация СБУ - очередной шаг на пути к ослаблению боевых возможностей российской авиации и вообще оккупационных сил.
"Оккупанты должны помнить: они никогда не будут чувствовать себя в безопасности на нашей земле", - говорится в заявлении СБУ.
Операция "Паутина"
Напомним, 1 июня, Служба безопасности Украины провела уникальную операцию по уничтожению российских стратегических бомбардировщиков.
Этой операцией непосредственно руководил председатель СБУ Василий Малюк по поручению президента Украины Владимира Зеленского.
Беспилотники СБУ поразили четыре военные базы: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". И, как рассказал глава СБУ Василий Малюк, в результате ударов дронами было поражено более 40 самолетов стратегической авиации РФ.
Как впоследствии стало известно речь шла о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Заметим, что в СБУ подсчитали, сколько потеряла Российская Федерация за один такой день украинской спецоперации.