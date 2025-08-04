СБУ ударила по аэродрому в Крыму: один истребитель уничтожен, еще четыре повреждены

Этой ночью спецподразделение Службы безопасности Украины ЦСО "А" атаковало ключевую авиабазу оккупантов во временно захваченном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

В ночь на 4 августа беспилотники Центрального спецподразделения "А" СБУ осуществили успешный удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму.

Эта база является ключевой для операций российской авиации в Черном море.

В результате атаки был поражен склад авиационного вооружения и пять военных самолетов.

Полностью уничтожен один истребитель "Су-30СМ", еще один этот же тип самолета поврежден. Кроме того, огнем поражены три бомбардировщика Су-24.

По оценкам, один самолет "Су-30СМ" стоит от 35 до 50 миллионов долларов. Поэтому убытки врага являются существенными.

Эта спецоперация СБУ - очередной шаг на пути к ослаблению боевых возможностей российской авиации и вообще оккупационных сил.

"Оккупанты должны помнить: они никогда не будут чувствовать себя в безопасности на нашей земле", - говорится в заявлении СБУ.