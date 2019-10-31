СБУ установит участников организации, которые представляли Крым в Чехии

Фото: прокуратура Крыма (krimchel.ru)

Прокуратура обрабатывает информацию о выезде представителей организации, которая реализует политику Кремля, в Чехию

Прокуратура Автономной Республики Крым поручила Службе безопасности Украины в Крыму установить участников крымскотатарской маргинальной организации "Къырым бирлиги", которые совершили незаконный выезд с полуострова Крым в Чехию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря прокуратури АРК Екатерины Диденко в Facebook.

По ее словам, прокуратура обрабатывает информацию о выезде представителей организации, которая реализует политику Кремля, в Чехию.

" Учитывая факт временной оккупации полуострова, и в целях защиты национальных интересов, независимости и территориальной целостности, Украина на нормативно-правовом уровне установила четкий порядок въезда и выезда граждан с / на территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя", - говорится в сообщении.

При этом Диденко отметила, что это была очередная попатка легитимизировать оккупацию полуострова.

"Коллаборационисты провели очередную попытку легитимизировать оккупацию полуострова, забыли только рассказать о фактах политических репрессий, многочисленные похищения, убийства и преследования за религиозные взгляды и общественную деятельность, происходящие в АР Крым", - отметила она.

Напомним, президент Чехии Милош Земан во время торжественного приема в Пражском граде заявил о том, что Крым является частью Российской Федерации. Во время приема Земан пообщался с представителями крымскотатарской маргинальной организации "Къырым бирлиги", которая лояльна к Кремлю.

Позже прокомментировало ситуацию посольство Украины в Чехии. Дипломаты назвали приглашение пророссийской организации на официальные мероприятия провокацией. Также в посольстве подчеркнули, что заигрывание с оккупантами выглядят особенно циничными "в то время, когда в оккупированном Крыму продолжает оставаться запрещенным настоящий представительский орган крымских татар".