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СБУ встановить учасників організації, які представляли Крим у Чехії

Новини » Політика     31.10.2019 - 18:58
СБУ встановить учасників організації, які представляли Крим у Чехії
Фото: прокуратура Криму (krimchel.ru)

Прокуратура обробляє інформацію про виїзд представників організації, яка реалізує політику Кремля, в Чехію

Прокуратура Автономної Республіки Крим доручила Службі безпеки України в Криму встановити учасників кримськотатарської маргінальної організації "Къырым бирлиги", які здійснили незаконний виїзд з півострова Крим до Чехії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря прокуратури АРК Катерини Діденко Facebook.

За її словами, прокуратура обробляє інформацію про виїзд представників організації, яка реалізує політику Кремля, в Чехію.

" Враховуючи факт тимчасової окупації півострова, і в цілях захисту національних інтересів, незалежності та територіальної цілісності, Україна на нормативно-правовому рівні встановила чіткий порядок в'їзду і виїзду громадян з / на територію Автономної Республіки Крим та р. Севастополя", - йдеться в повідомленні.

При цьому Діденко зазначила, що це була чергова попатка легітимізувати окупацію півострова.

"Колабораціоністи провели чергову спробу легітимізувати окупацію півострова, забули тільки розповісти про факти політичних репресій, численні викрадення, вбивства і переслідування за релігійні погляди та суспільну діяльність, що відбуваються в АР Крим", - зазначила вона.

Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан під час урочистого прийому в Празькому граді заявив про те, що Крим є частиною Російської Федерації. Під час прийому Земан поспілкувався з представниками кримськотатарської маргінальної організації "Къырым бирлиги", яка лояльна до Кремля.

Пізніше прокоментувало ситуацію посольство України в Чехії. Дипломати назвали запрошення проросійської організації на офіційні заходи провокацією. Також у посольстві підкреслили, що загравання з окупантами виглядають особливо цинічними "в той час, коли в окупованому Криму продовжує залишатися забороненим справжній представницький орган кримських татар".

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