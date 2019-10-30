Посольство Украины возмущено приглашением прокремлевских крымских татар в Чехию

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Украинские дипломаты призвали Прагу не заигрывать с оккупантами Крыма

Посольство Украины в Чешской Республике выразило протест в связи с приглашением на официальные мероприятия по случаю государственного праздника Чехии представителей организации "Къырым бирлиги", подконтрольной российской оккупационной власти в АР Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу посольства.

Дипломаты назвали приглашение пророссийской организации на официальные мероприятия провокацией.

"Рассматриваем подобные действия как очередную провокацию, целью которой является легитимизация незаконных действий России, направленных на попытку аннексии суверенной территории Украины, а также попытки помешать развитию украинско-чешских отношений", - говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что заигрывание с оккупантами выглядят особенно циничными "в то время, когда в оккупированном Крыму продолжает оставаться запрещенным настоящий представительский орган крымских татар - Меджлис крымскотатарского народа, а сотни крымских татар подвергаются со стороны оккупационных властей преследованиям, репрессиям, арестам, пыткам и физическому уничтожению".

"Надеемся, что официальные лица и органы Чешской Республики, правительство которой вместе со всем цивилизованным миром осудил оккупацию Россией Автономной Республики Крым, будет воздерживаться в будущем от каких-либо контактов с представителями оккупационной власти и ее марионеточными организациями", - отметили дипломаты.

Напомним, президент Чехии Милош Земан во время торжественного приема в Пражском граде заявил о том, что Крым является частью Российской Федерации. Во время приема Земан пообщался с представителями крымскотатарской маргинальной организации "Къырым бирлиги", лояльной к Кремлю.

Ранее РБК-Украина писало, что 10 сентября президент Чехии Милош Земан заявил, что планирует обсудить вопрос русинов с президентом Украины Владимиром Зеленским.