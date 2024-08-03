У Ростовській області потужна пожежа на нафтобазі після атаки ЗСУ (відео)

У Ростовській області виникла потужна пожежа після нічної атаки. Там горить резервуар нафтобази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За даними російських ЗМІ, цілями атаки Сил оборони України в ніч на 3 серпня були склади у Кам'янському та Морозівському районах Ростовської області.

Внаслідок атаки було пошкоджено резервуари з паливом.

За інформацією російського видання Astra, у Кам'янському районі атаковано комбінат "Атлас" Росрезерву, який постачає нафтопродукти російської армії. Там виникла масштабна пожежа, яку не можуть загасити з ночі.

На опублікованих у мережі відео помітний стовп чорного диму за декілька кілометрів від місця пожежі.