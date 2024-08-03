У Ростовській області потужна пожежа на нафтобазі після атаки ЗСУ (відео)
У Ростовській області виникла потужна пожежа після нічної атаки. Там горить резервуар нафтобази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
За даними російських ЗМІ, цілями атаки Сил оборони України в ніч на 3 серпня були склади у Кам'янському та Морозівському районах Ростовської області.
Внаслідок атаки було пошкоджено резервуари з паливом.
За інформацією російського видання Astra, у Кам'янському районі атаковано комбінат "Атлас" Росрезерву, який постачає нафтопродукти російської армії. Там виникла масштабна пожежа, яку не можуть загасити з ночі.
На опублікованих у мережі відео помітний стовп чорного диму за декілька кілометрів від місця пожежі.
Нічна атака на РФ
Цієї ночі в декількох регіонах Росії лунали вибухи. Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони атакували військовий аеродром "Морозовськ" у Ростовській області. Було влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби.
Також Сили оборони атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів в Бєлгородській, Курській та Ростовській областях.
За попередньою інформацією, спалахнули щонайменше два резервуари з нафтопродуктами.
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