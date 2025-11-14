СБУ та Сили оборони вночі уразили порт "Новоросійськ", - джерела

СБУ і Сили безпеки оборони України вночі уразили російський порт "Новоросійськ", через який Кремль експортує нафту та газ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
"Вночі спецпризначенці "Альфа" СБУ спільно із ГУР МОУ, ССО ЗСУ, Держприкордонслужбою, береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС та іншими складовими Сил оборони України провели спецоперацію з ураження нафтового терміналу морського порту "Новоросійськ", - повідомили джерела.
Зазначається, що цей порт є другим за величиною центром експорту нафти в Росії та важливим логістичним вузлом для експорту нафтопродуктів через Чорне море.
Унаслідок атаки пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру та насосні установки. На нафтотерміналі триває сильна пожежа.
Також у Новоросійську підтверджено влучання по позиціях зенітно-ракетного комплексу С-300/400 на території в/ч 1537. Після прильотів фіксувалася потужна детонація.
"СБУ разом із Силами безпеки та оборони продовжують зменшувати доларові надходження в бюджет РФ. Кожен уражений НПЗ чи нафтотермінал — це мінус мільйони доларів для воєнної машини Кремля. Ми й надалі позбавлятимемо агресора ресурсів, поки він не втратить здатність вести цю війну", - додало поінформоване джерело в СБУ.
Нагадаємо, як повідомлялось раніше, сьогодні вночі у Новоросійську було гучно. Там спалахнула пожежа на великому нафтовому терміналі після нальоту невідомих дронів.
Губернатор Краснодарського краю підтвердив атаку дронів, зазначивши, що армія країни-агресора Росії "всю ніч відбивала удари".
Згодом ЗМІ написали, що у Новоросійську зупинили експорт нафти після нічної атаки дронів, а у самому місті ввели режим надзвичайної ситуації після атаки дронів.
Також повідомлялось, що нафтовий термінал "Шесхаріс" у порту Новоросійська належить компаніям "Транснефть" та "Роснефть". Він обробляє щомісяця 35–40 великих танкерів, що відповідає 3,5-4,5 млн тонн сирої нафти або до 20% морського експорту Росії.