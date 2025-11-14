СБУ та Сили оборони вночі уразили порт "Новоросійськ", - джерела

"Вночі спецпризначенці "Альфа" СБУ спільно із ГУР МОУ, ССО ЗСУ, Держприкордонслужбою, береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС та іншими складовими Сил оборони України провели спецоперацію з ураження нафтового терміналу морського порту "Новоросійськ", - повідомили джерела.

Зазначається, що цей порт є другим за величиною центром експорту нафти в Росії та важливим логістичним вузлом для експорту нафтопродуктів через Чорне море.

Унаслідок атаки пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру та насосні установки. На нафтотерміналі триває сильна пожежа.

Також у Новоросійську підтверджено влучання по позиціях зенітно-ракетного комплексу С-300/400 на території в/ч 1537. Після прильотів фіксувалася потужна детонація.

"СБУ разом із Силами безпеки та оборони продовжують зменшувати доларові надходження в бюджет РФ. Кожен уражений НПЗ чи нафтотермінал — це мінус мільйони доларів для воєнної машини Кремля. Ми й надалі позбавлятимемо агресора ресурсів, поки він не втратить здатність вести цю війну", - додало поінформоване джерело в СБУ.