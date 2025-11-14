СБУ и Силы обороны ночью поразили порт "Новороссийск", - источники

"Ночью спецназовцы "Альфа" СБУ совместно с ГУР МОУ, ССО ВСУ, Госпогранслужбой, береговыми ракетно-артиллерийскими войсками ВМС и другими составляющими Сил обороны Украины провели спецоперацию по поражению нефтяного терминала морского порта "Новороссийск", - сообщили источники.

Отмечается, что этот порт является вторым по величине центром экспорта нефти в России и важным логистическим узлом для экспорта нефтепродуктов через Черное море.

В результате атаки повреждены нефтеналивные стендеры на причалах, трубопроводная инфраструктура и насосные установки. На нефтетерминале продолжается сильный пожар.

Также в Новороссийске подтверждено попадание по позициям зенитно-ракетного комплекса С-300/400 на территории в/ч 1537. После прилетов фиксировалась мощная детонация.

"СБУ вместе с Силами безопасности и обороны продолжают уменьшать долларовые поступления в бюджет РФ. Каждый пораженный НПЗ или нефтетерминал - это минус миллионы долларов для военной машины Кремля. Мы и в дальнейшем будем лишать агрессора ресурсов, пока он не потеряет способность вести эту войну", - добавил информированный источник в СБУ.