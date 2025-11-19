СБУ та прокуратура змусили експосадовця ДФС повернути 130 млн гривень до бюджету

За даними джерел, мова йде про Євгена Бамбізова, колишнього заступника голови ДФС. Бамбізов був підозрюваним відразу у двох кримінальних провадженнях:

зловживання службовим становищем під час відшкодування ПДВ одному з підприємств (ч. 2 ст. 364 КК України);

організація схеми системного ухилення від сплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).

Через дії Бамбізова держава зазнала значних збитків, зокрема змушена була сплатити підприємству пеню за нібито "прострочення повернення податку". В реальності жодного "прострочення не було".

Як підтвердила пресслужба Київської прокуратури, зараз кошти почали повертатися на державні рахунки - понад 130 мільйонів гривень зараховані на рахунки Державної казначейської служби. Проте досудове слідство у справах триває.