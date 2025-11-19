СБУ и прокуратура заставили экс-чиновника ГФС вернуть 130 млн гривен в бюджет

По данным источников, речь идет о Евгении Бамбизове, бывшем заместителе главы ГФС. Бамбизов был подозреваемым сразу в двух уголовных производствах:

злоупотребление служебным положением при возмещении НДС одному из предприятий (ч. 2 ст. 364 УК Украины);

организация схемы системного уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Из-за действий Бамбизова государство понесло значительные убытки, в частности вынуждено было уплатить предприятию пеню за якобы "просрочку возврата налога". В реальности никакой "просрочки не было".

Как подтвердила пресс-служба Киевской прокуратуры, сейчас средства начали возвращаться на государственные счета - более 130 миллионов гривен зачислены на счета Государственной казначейской службы. Однако досудебное следствие по делам продолжается.