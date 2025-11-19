RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

СБУ и прокуратура заставили экс-чиновника ГФС вернуть 130 млн гривен в бюджет

Фото: экс-заместитель главы ГФС Евгений Бамбизов (facebook.com/SFSofUkraine)
Автор: Антон Корж, Юлия Акимова

Служба безопасности Украины и прокуратура заставили бывшего чиновника Государственной фискальной службы возместить государству более 130 миллионов гривен убытков, которые нанесла его противоправная деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, речь идет о Евгении Бамбизове, бывшем заместителе главы ГФС. Бамбизов был подозреваемым сразу в двух уголовных производствах:

  • злоупотребление служебным положением при возмещении НДС одному из предприятий (ч. 2 ст. 364 УК Украины);
  • организация схемы системного уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Из-за действий Бамбизова государство понесло значительные убытки, в частности вынуждено было уплатить предприятию пеню за якобы "просрочку возврата налога". В реальности никакой "просрочки не было".

Как подтвердила пресс-служба Киевской прокуратуры, сейчас средства начали возвращаться на государственные счета - более 130 миллионов гривен зачислены на счета Государственной казначейской службы. Однако досудебное следствие по делам продолжается.

 

 

Отметим, что Бамбизова задержали в мае этого года, разоблачив его на создании конвертационного центра по "отмыванию" государственных денег. В сентябре Бамбизова арестовали по решению суда.

Известно, что Бамбизов, прикрываясь адвокатской деятельностью, создал сеть по отмыванию денег, в составе которой было 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 компаний-транзитеров.

Сеть предоставляла услуги по "минимизации налогов" всем заинтересованным - из-за чего государственный бюджет недополучил значительные средства. Через этот конвертцентр прошло более 1,5 миллиарда гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныПрокуратураКоррупция