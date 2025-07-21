СБУ та Офіс генпрокурора розслідують вплив Росії на НАБУ

За словами джерел, просто зараз відбувається серія обшуків у різних регіонах України.

Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.

За попередньою інформацією, зафіксовано факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів Бюро.

"Зокрема, один з детективів передавав ворогу секретні дані через оточення Януковича. Інший - зрадив державу та вів незаконний бізнес з рф, сьогодні його затримала СБУ", - йдеться у повідомленні.

Більш детальні подробиці операції спецслужби нададуть пізніше.