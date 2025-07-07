У НАБУ новий скандал через статки дружини заступника Нєдова: деталі розслідування

Про це пише РБК-Україна з посиланням на розслідування видання "Інформатор".

Так, після чисельних публікацій у ЗМІ минулого тижня нарешті з’явилося повідомлення, що з НАБУ звільнили детектива Станіслава Бравермана, який мав статеві стосунки зі свідком і через це "провалив" справи про корупцію на мільярди.

"Не менш гучною є справа Романа Нєдова, яка продовжує обростати новими подробицями. За рівнем критичності - Нєдов має піти наступним за Браверманом, інакше звільняти доведеться вже керівництво НАБУ: вони - або в темі, або в долі", - наголошує автор розслідування, додаючи, що ці кошти неможливо обґрунтувати ані доходами Нєдова чи його дружини.

За його даними, загальна вартість двох елітних квартир та віп автівки, системно прихована шляхом маніпуляцій заступником керівника підрозділу детективів Романом Нєдовим, становила не одну сотню тисяч доларів.

"Ці кошти неможливо обґрунтувати ані доходами Нєдова чи його дружини, ані їхніх родичів", - зазначається у розслідуванні.

Більше того, повідомляють журналісти, з’явилися нові дані про підозріло різке зростання доходів дружини Нєдова від підприємницької діяльності, які вона отримала у період напередодні та під час повномасштабного вторгнення.

"До 2020 року Лія Нєдова скромно працювала найманим працівником в лікарнях і клініках та заробляла скромні 30-40 тисяч гривень на рік. І от у 2021 році, коли Нєдов вже остаточно освоївся у НАБУ, зареєструвалась як ФОП. І, що називається, "поперла карта": у 2021-2024 рр. (здебільшого "воєнні" роки, - ред.) вона заробила одразу понад 7 млн грн (майже 200 тис. доларів, - ред.). Тобто доходи раптово зросли в десятки разів (!) за рік, порівнюючи з попередніми роками!" - пише видання.

При цьому, як констатують автори, для відкриття приватного стоматологічного бізнесу потрібні, окрім знань, ще і суттєві вкладення в дороговартісне обладнання.

"Що цікаво, на робочій Інстаграм сторінці дружини остання публікація зроблена 12 квітня 2023 року. Тобто активність - мінімальна, а високі доходи - регулярні", - наголошує "Інформатор".

Видання нагадало, що вперше інформація про можливі незаконні статки Романа Нєдова була опублікована понад місяць тому.

Назагал, повідомив автор розслідування, історії Бравермана та Нєдова - лише дві справи з десятків зловживань та підозр у скоєні злочинів у НАБУ, інформація про які несеться з усіх боків.

"Якщо копнути глибше, то виявиться, що за одним звільненим з НАБУ за проступки ховаються десятки злісних порушників (і це за штату в декілька сотень детективів!), на незаконні дії яких не реагує ані керівництво Бюро, ані НАЗК, ані ДБР, ані прокуратура. Зрозуміло, що суспільство така логіка не влаштовує, бо структура, яка за 10 років настільки прогнила, – це точно не те, на що воно розраховувало, формуючи антикорблок. Кожна наступна історія тільки підтверджує тезу, яку постійно озвучують експерти: НАБУ та інші «антикорапшн» структури потрібно розформувати та починати будувати з "чистого" аркуша. Інакше і красти далі будуть, і заробітчан-«борців» з корупцією ставатиме все більше", - підсумовує "Інформатор".