Парламентська комісія з питань корупції перевірить роботу НАБУ, - нардеп

Тимчасова слідча комісія (ТСК) з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних та судових органах розпочинає перевірку ефективності роботи антикорупційних органів.

Про це повідомив народний депутат Сергій Власенко, пише РБК-Україна з посиланням на УНН.

"З огляду на нещодавній аудит НАБУ, а також низку висвітлених ЗМІ останнім часом компрометуючих фактів, питань щодо ефективності, ТСК візьме в свою роботу і питання аналізу роботи НАБУ й САП", - заявив Власенко. Народний депутат повідомив, що на найближче засідання слідчої комісії запросять генерального прокурора, щоб почути його думку щодо роботи всієї правоохоронної системи. "Генпрокурор, є особою, що добре знає результативність кожного правоохоронного органу. Далі можливе заслуховування керівників інших правоохоронних органів. Долучимо до роботи громадськість і представників юридичної спільноти", - наголосив він. За словами Власенка, засідання ТСК відбудеться на наступному тижні.