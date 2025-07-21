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СБУ и Офис генпрокурора расследуют влияние России на НАБУ

Фото: отдельные детективы НАБУ были связаны с Россией (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Служба безопасности Украины (СБУ) и Офис генпрокурора проводят спецоперацию по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в украинских спецслужбах.

По словам источников, в настоящий момент проходит серия обысков в разных регионах Украины.

Детективам инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с РФ, коррупционные действия в интересах олигархов и тому подобное.

По предварительной информации, зафиксированы факты неофициального влияния российских спецслужб на детективов Бюро.

"В частности, один из детективов передавал врагу секретные данные через окружение Януковича. Другой - предал государство и вел незаконный бизнес с РФ, сегодня его задержала СБУ", - говорится в сообщении.

Более подробные операции спецслужбы огласят позже.

Скандалы при участии НАБУ

Напомним, недавно журналисты составили топ-10 скандалов с участием работников НАБУ.

Временная следственная комиссия Верховной Рады проверит деятельность НАБУ и САП.

Кроме того, в НАБУ случился скандал из-за состояния заместителя руководителя подразделения детективов Романа Недова.

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НАБУ