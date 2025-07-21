СБУ и Офис генпрокурора расследуют влияние России на НАБУ

По словам источников, в настоящий момент проходит серия обысков в разных регионах Украины.

Детективам инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с РФ, коррупционные действия в интересах олигархов и тому подобное.

По предварительной информации, зафиксированы факты неофициального влияния российских спецслужб на детективов Бюро.

"В частности, один из детективов передавал врагу секретные данные через окружение Януковича. Другой - предал государство и вел незаконный бизнес с РФ, сегодня его задержала СБУ", - говорится в сообщении.

Более подробные операции спецслужбы огласят позже.