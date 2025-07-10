ЗМІ склали антирейтинг корупційних скандалів за участі НАБУ

Журналісти оприлюднили антирейтинг скандалів за участю представників НАБУ. До списку увійшли випадки, що стосуються можливого зловживання службовим становищем, конфліктів інтересів, недостовірного декларування та зв’язків із громадянами Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пишуть " Українські новини ".

Так, у топ-10 скандалів з представниками НАБУ, згідно з матеріалами журналістів, увійшли:

1. Тімур Аршавін - детектив з доступом до державної таємниці втік до Румунії. У його дружини та її родичів виявлено чинне громадянство рф, а сам Аршавін фігурує в історії з мікрокредитами та сумнівними доходами.

2. Микола Масляк - офіційний викривач НАБУ був затриманий за підозрою в організації наркоторгівлі та контрабанди прекурсорів. За інформацією журналістів, угруповання, в якому діяв Масляк, щомісяця заробляло понад 50 млн грн.

3. Олександр Риковцев, Станіслав Браверман та ще 15 детективів. У деклараціях співробітників НАБУ виявлено недостовірні відомості про криптовалюти. Зокрема, дружина Риковцева задекларувала біткоїни на понад $1 млн, а Браверман - фейкові операції з криптовалютою на понад 1,3 млн грн.

4. Валентин Шмітько - керівник підрозділу декларував значну кількість готівки - часом доходило до 2/3 офіційного річного доходу. Згодом він вивів за кордон понад 4,3 млн грн. Його дружина, попри воєнний стан, відпочивала за кордоном, у той же час отримувала державну допомогу в Україні.

5. Михайло Романюк - детектив, який одночасно розслідував справу "Роттердам+" і набував елітну нерухомість, яку записував на родичів. Маючи вже у власності маєток, авто та інше майно він придбав квартиру на 117 м² за пільговою програмою "єОселя".

6. Роман Нєдов - заступник керівника підрозділу, який придбав дві квартири, записав їх на тещу, а згодом дружина отримала їх як подарунок із суттєво заниженою вартістю. Таким чином було приховано сотні тисяч доларів.

7. Станіслав Браверман - детектив, який мав статеві стосунки зі свідком у справі, до якої був причетний бізнесмен Борис Кауфман. Це спричинило конфлікт інтересів і фактичний провал двох корупційних справ на мільярди гривень. Браверман був звільнений після значного медійного розголосу.

8. Олександр Доценко - особа, яка часто фігурує як викривач НАБУ, виявилася громадянином РФ з чинним паспортом, а також випускником "школи ФСБ" - Академії держслужби при президентові РФ.

9. Олександр Скомаров - керівник Другого головного підрозділу детективів. Приховав російське громадянство свого батька та його бізнес в ОРДЛО. Його дружина виїхала за кордон на автомобілі, зареєстрованому на дружину нардепа від ОПЗЖ Христенка, яка проживає в Москві, а водієм був помічник Чаба Пейтера, якого з 2023 року розшукує НАБУ.

10. Маркіян Слоневський - детектив, який отримував регулярні грошові перекази від російського підприємця Владислава Іскендерова - власника компанії з Бєлгороду, яка працює за держконтрактами країни-окупанта. Також декларував криптовалюту у фейкових гаманцях і попадався на сумнівних депозитних адресах.