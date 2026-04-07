СБУ и ФБР "накрыли" шпионскую сеть: россияне взламывали Wi-Fi роутеры по всему миру

22:14 07.04.2026 Вт
ГРУ собирало пароли, переписку и токены через уязвимое сетевое оборудование
aimg Мария Науменко
Иллюстративное фото Wi-Fi роутера (Getty Images)

Российское ГРУ массово взламывало домашние и офисные роутеры украинцев, европейцев и американцев, чтобы перехватывать чувствительную информацию и готовить кибератаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Служба безопасности Украины совместно с ФБР, контрразведывательными органами Польши и правоохранителями Евросоюза провела международную кибероперацию, в рамках которой разоблачили масштабную разведывательную деятельность российской военной разведки на территории Украины и государств-партнеров.

По данным СБУ, ГРУ взламывало домашние и офисные Wi-Fi роутеры украинцев, граждан ЕС и США. Речь идет о так называемом SOHO-оборудовании. Российские спецслужбы "охотились" на роутеры, которые не соответствовали современным протоколам безопасности.

После проникновения в уязвимые роутеры российские спецслужбы перенаправляли их трафик через заранее развернутую сеть DNS-серверов. Таким образом они становились "посредниками" в онлайн-пространстве и могли собирать пароли, токены аутентификации и другую чувствительную информацию, в частности электронные письма.

Как отмечают в СБУ, полученные сведения враг планировал использовать для кибератак, информационных диверсий и сбора разведданных. В зоне особого внимания ГРУ была информация, которой обмениваются работники государственных органов, военнослужащие Сил обороны и сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В рамках совместной операции удалось заблокировать более 100 серверов и вывести из-под контроля врага сотни маршрутизаторов только в Украине. В СБУ отмечают, что это существенно ослабило разведывательные возможности РФ и помогло предотвратить программное уничтожение оборудования.

Сейчас украинские спецслужбы и их западные партнеры продолжают мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к этим киберпреступлениям.

В СБУ также призвали владельцев роутеров проверить модель устройства, версию программного обеспечения и наличие актуальных обновлений безопасности. Если производитель больше не поддерживает оборудование, его советуют заменить на более современную модель.

"После обновления необходимо обязательно изменить пароль доступа к устройству, отключить возможность доступа к его панели управления из сети "Интернет", проверить настройки и удалить подозрительное", - посоветовали в СБУ.

Отдельно провайдеров призвали помочь клиентам с внедрением этих мер кибербезопасности.

Напомним, ранее немецкие спецслужбы предупреждали, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину угроза российского шпионажа, саботажа и дезинформации существенно возросла. По их данным, российские структуры все чаще меняют тактику и привлекают к таким операциям людей из среды мелкой преступности.

