В Украине были задержаны генералы, которые ответственны за неудачную оборону Харьковской области во время наступления россиян в 2024 году. Они не обеспечили надлежащую защиту региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным от источников РБК-Украина, речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.

Служба безопасности и ГБР при содействии министра обороны и Главнокомандующего ВСУ задокументировали преступления 3-х должностных лиц Вооруженных сил Украины. По данным следствия, они не обеспечили надлежащую защиту Харьковской области во время наступления врага в мае 2024 года.

По данным следствия, фигурантами являются бригадный генерал, который занимал должность командующего оперативно-тактической группировки "Харьков", генерал-лейтенант, который был командиром 125-й отдельной бригады Теробороны ВСУ и полковник, который ранее возглавлял 415-й батальон этого соединения.

Фото: СБУ и ГБР задержали генералов за провал обороны Харьковской области в 2024 году (t.me/SBUkr)

Было установлено, что чиновники не подготовили оборону приграничных районов Харьковской области и потеряли управление боем во время повторного наступления россиян на областной центр.

Они также нарушили требования боевых уставов при подготовке оборонительных рубежей в зоне ответственности военных соединений и подразделений ОТУ. В ходе боя чиновники не использовали весь арсенал возможных мер для отражения и остановки наступления агрессора.

Таким образом это привело к захвату части территории восточного региона Украины, где сейчас идут ожесточенные бои.

Инициированные правоохранителями специализированные экспертизы подтвердили факты преступной деятельности фигурантов.



На основании собранных доказательств они задержаны и будут уведомлены о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 425 (халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения);

ст. 429 (организация самовольного оставления поля боя).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ситуация в Харьковской области

10 мая российские войска начали новое наступление в Харьковской области. В частности, враг наступал в сторону Волчанска, но продвинуться дальше города ему не удалось. Там до сих пор идут жесткие бои, а город фактически стерт российскими ударами.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России не удалось реализовать свою операцию по наступлению в Харьковской области. В свою очередь украинские военные еще больше усилили Харьковское направление.