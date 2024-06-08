Росії не вдалося реалізувати Харківську операцію, напрямок буде посилено, - Зеленський
Росії не вдалося реалізувати свою операцію з наступу в Харківській області. Українські військові ще більше посилять Харківський напрямок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського у відеозверненні.
Як розповів президент, він сьогодні обговорював загальну ситуацію на фронті з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.
"Дуже вагомий результат - те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок - посилено. І буде ще посилено", - наголосив глава держави.
Також Сирський, за словами Зеленського, доповів і щодо напрямків в Донецькій області. Там найбільш важко сьогодні.
"Працюємо над тим, щоб забезпечити більше резервів нашій армії", - додав президент.
Наступ Росії в Харківській області
У травні російська армія розпочала наступальну операцію в Харківській області. Російські війська перетнули український кордон з території Бєлгородської області в напрямку міста Вовчанськ, а також в бік Харкова. Однак російським військам не вдалося просунутися далі, ніж на 7-8 кілометрів.
Російський план захопити місто Вовчанськ також провалився, хоча окупантам і вдалося увійти в місто. Наразі за прикордонне місто точаться запеклі бої, але його більша частина перебуває під контролем української армії.
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