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Прикордонники показали відео зруйнованого Вовчанська

Вовчанськ, Середа 30 жовтня 2024 10:20
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Прикордонники показали відео зруйнованого Вовчанська Фото: за Вовчанськ Харківської області тривають бої (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вовчанськ Харківської області перетворився на руїни. За місто точаться безперервні бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Прикордонники Краматорського загону показали, як зараз виглядає Вовчанськ", - йдеться у повідомленні.

За словами бійців, від міста залишилися лише руїни.

Бої у Харківській області

10 травня російські війська розпочали новий наступ у Харківській області. На даний момент бої ведуться в районі Вовчанська, сіл Липці, Глибокого. Зокрема, за останню добу на Харківському напрямку відбулися чотири атаки у районі Вовчанська та села Липці.

Як раніше зазначав президент України Володимир Зеленський, Росії не вдалося реалізувати свою операцію щодо наступу в Харківській області. У свою чергу українські військові ще більше посилили Харківський напрямок.

Незважаючи на відсутність успіхів, росіяни б'ють, зокрема, по Вовчанську КАБами, знищуючи всю житлову та інфраструктурну забудову. При цьому наприкінці вересня ГУР звільнило Вовчанський агрегатний завод. Бої за місто продовжуються.

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Вовчанськ Харків Війна в Україні
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