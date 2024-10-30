Прикордонники показали відео зруйнованого Вовчанська

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

За словами бійців, від міста залишилися лише руїни.

"Прикордонники Краматорського загону показали, як зараз виглядає Вовчанськ", - йдеться у повідомленні.

Бої у Харківській області

10 травня російські війська розпочали новий наступ у Харківській області. На даний момент бої ведуться в районі Вовчанська, сіл Липці, Глибокого. Зокрема, за останню добу на Харківському напрямку відбулися чотири атаки у районі Вовчанська та села Липці.

Як раніше зазначав президент України Володимир Зеленський, Росії не вдалося реалізувати свою операцію щодо наступу в Харківській області. У свою чергу українські військові ще більше посилили Харківський напрямок.

Незважаючи на відсутність успіхів, росіяни б'ють, зокрема, по Вовчанську КАБами, знищуючи всю житлову та інфраструктурну забудову. При цьому наприкінці вересня ГУР звільнило Вовчанський агрегатний завод. Бої за місто продовжуються.

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