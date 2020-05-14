В СБУ сообщили детали обысков в Одесской таможне

Служба безопасности Украина провела обыски в Одесской таможне в связи с подозрением в организации масштабной коррупционной схемы при растаможке товаров со стороны руководства таможни. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным спецслужбы, в схеме были задействованы начальники отделов таможенного оформления постов "Одесса" и "Черноморск".

"Первый из них требовал 100 долларов США с каждого контейнера за доставку грузов на внутреннюю таможню без дополнительных мер контроля. В случае согласия компания-импортер вносилась в список и в дальнейшем ее контейнеры за обусловленную плату беспрепятственно проходили таможенный контроль. В дальнейшем уже чиновник поста "Черноморск" создавал коммерсантам искусственные препятствия при растаможивании товаров через затягивании их оформления. Для разблокирования процесса начальник отдела предлагал импортерам помощь в занижении стоимости задекларированных грузов. За эту "услугу" он требовал 50-60% разницы между реальной ценой и противоправно отраженной в таможенных документах", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что стоимость "платежа" составляла от 200 до 4 тысяч долларов. При этом часть денег передавалась непосредственно руководству Одесской таможни.

"В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали получение участниками схемы 800 долларов. Правоохранители задержали начальника отдела таможенного поста "Черноморск", согласно ст. 208 Уголовного кодекса Украины, после получения очередной части неправомерной выгоды в размере 1,3 тысячи долларов", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении о подозрении участникам схемы и избрании меры пресечения.

Напомним, обыски в Одесской таможне прошли 13 мая. Тогда в СБУ сообщали, что обыски связаны с "организацией масштабной коррупционной схемы".