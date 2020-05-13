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СБУ пришла в Одесскую таможню по делу о коррупции

Новости » Происшествия     13.05.2020 - 19:34
СБУ пришла в Одесскую таможню по делу о коррупции
Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Дело связано с "масштабной коррупционной схемой"

Служба безопасности Украины проводит следственные действия в отношении руководства Одесской таможни по делу о коррупции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Hromadske".

По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, дело связано с "масштабной коррупционной схемой". Следственные действия проводят по руководству таможни Одесской области, но конкретных фигурантов дела ведомство пока назвать не может.

Пресс-секретарь пообещала, что полная официальная информация по этому делу будет завтра утром, 14 мая.

По информации СМИ, на взятке взяли именно руководителя Одесской таможни Михаила Грибанова.

Напомним, в марте по результатам открытого конкурса новым руководителем Одесской таможни Государственной таможенной службы стал Михаил Грибанов. Тогда При этом отмечалось, что новый глава Одесской таможни имеет профильное образование Академии таможенной службы Украины, опыт работы на таможне и в бизнесе.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины. Указы были обнародованы в среду, 13 мая. Так, Зеленский уволил начальника главного управления СБУ в Житомирской области Олега Головаша, а на его место назначил Сергея Лисака. Также президент уволил главу СБУ в Киеве и Киевской области Сергея Болдыря, а на его место назначил Олега Головаша.

Кроме того, кадровые перестановки произошли и в Одесской области. Так, был уволен с должности главы СБУ Виталий Харченко, а на его место был назначен Виктор Доровский.

Теги Новости Украины Служба безопасности УкраиныОдессаобыск
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