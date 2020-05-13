В Одесской области задержали начальника таможни

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Следователи задержали таможенника во время получения части взятки

Следователи Государственного бюро расследований задержали и.о. начальника отдела одного из таможенных постов Одесской таможни при получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, должностные лица таможни требовали и систематически получали неправомерную выгоду за несоздание искусственных препятствий при растаможивании контейнеров, в частности проведении дополнительного досмотра груза.

Следователи ГБР задержали таможенника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения им очередной части неправомерной выгоды в сумме 1300 долларов.

Также следователи Госбюро проверяют причастность к совершенным преступлениям лиц руководящего состава Одесской таможни.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному и его сообщникам о подозрении и избрании в отношении их меры пресечения.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ проводит следственные действия в отношении руководства Одесской таможни по делу о коррупции.

Отметим, что в марте новым руководителем Одесской таможни стал Михаил Грибанов.