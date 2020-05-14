В СБУ повідомили деталі обшуків в Одеській митниці

Служба безпеки України провела обшуки в Одеській митниці у зв'язку з підозрою в організації масштабної корупційної схеми при розмитненні товарів з боку керівництва митниці. Про це повідомили в прес-службі СБУ.

За даними спецслужби, у схемі були задіяні начальники відділів митного оформлення постів "Одеса" і "Чорноморськ".

"Перший з них вимагав 100 доларів США з кожного контейнера за доставку вантажів на внутрішню митницю без додаткових заходів контролю. У разі згоди компанія-імпортер вносилася в список і надалі її контейнери за обумовлену плату безперешкодно проходили митний контроль. Надалі вже чиновник поста "Чорноморськ" створював комерсантам штучні перешкоди при розмитненні товарів через затягування їх оформлення. Для розблокування процесу начальник відділу пропонував імпортерам допомогу у заниженні вартості задекларованих вантажів. За цю "послугу" він вимагав 50-60% різниці між реальною ціною і протиправно відображеної в митних документах", - повідомили в СБУ.

Відзначається, що вартість "платежу" становила від 200 до 4 тисяч доларів. При цьому частина грошей передавалася безпосередньо керівництву Одеської митниці.

"В рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували отримання учасниками схеми 800 доларів. Правоохоронці затримали начальника відділу митного поста "Чорноморськ", згідно ст. 208 Кримінального кодексу України, після отримання чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 1,3 тисячі доларів", - йдеться в повідомленні.

Зараз тривають слідчі дії, вирішується питання про повідомлення про підозру учасникам схеми та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, обшуки в Одеській митниці пройшли 13 травня. Тоді в СБУ повідомляли, що обшуки пов'язані з організацією масштабної корупційної схеми".