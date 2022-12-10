UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

СБУ шукає зрадників та колаборантів у Запорізькій області: просить допомоги у жителів

Фото: жителів Запоріжжя просять повідомляти про зрадників та колаборантів в СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Співробітники Служби безпеки України у Запорізькій області проводять активні оперативно-розшукові заходи, що направлені на викриття російських агентів, зрадників та колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

Так, СБУ збирає доказову базу та документує усі злочини російських окупантів. Це дозволить у подальшому притягнути винних до відповідальності.

У зв'язку з цим місцевих жителів закликають повідомляти спецслужбі усю відому інформацію про зрадників. СБУ гарантує анонімність кожному.

Гаряча лінія управління СБУ в Запорізькій області (Whatsapp, Signal, Telegram, Viber): 099-669-79-79.
Е-mail: 24savelife@gmail.com

Нагадаємо, росіяни збираються мобілізувати чоловіків у Запорізькій області.

Окрім того, правоохоронці зафіксували вже 47 тисяч воєнних злочинів російської армії в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяСлужба безпеки УкраїниВійна Росії проти Україниколаборант