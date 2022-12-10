СБУ ищет предателей и коллаборантов в Запорожской области: просит помощи у жителей

Так, СБУ собирает доказательную базу и документирует все преступления российских оккупантов. Это позволит в дальнейшем привлечь виновных к ответственности.

В связи с этим местных жителей призывают сообщать спецслужбе всю известную информацию о предателях. СБУ гарантирует анонимность каждому.

Горячая линия управления СБУ в Запорожской области (Whatsapp, Signal, Telegram, Viber): 099-669-79-79.

Е-mail: 24savelife@gmail.com

Напомним, россияне собираются мобилизовать мужчин в Запорожской области.

Кроме того, правоохранители зафиксировали уже 47 тысяч военных преступлений российской армии в Украине.

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