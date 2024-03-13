У СБУ розповіли, як на окупованих територіях відбуваються дострокові "вибори" Путіна

За даними СБУ, у період підготовки та проведення "виборів" президента Росії, запланованих на 15-17 березня, окупанти значно посилили адміністративно-поліцейський та контррозвідувальний режим. Це було зроблено насамперед, щоб контролювати населення та впливати на результати голосування, прикриваючись безпековими заходами.

При цьому дострокові "вибори" було проведено окупантами у більшості населених пунктів Херсонської та Запорізької областей у форматі подомового обходу та встановлення пересувних виборчих дільниць на вулицях. Також починаючи з 24 лютого відбувалося псевдоголосування в окремих військових частинах на лінії бойового зіткнення, а також у тимчасово окупованому Криму.

Тобто окупанти організують контрольоване голосування і для цивільного населення ТОТ, і для військовослужбовців.

Кураторами незаконних "виборів" на ТОТ (тимчасово окупованих територіях - ред.) виступають керівники адміністрації Путіна та депутати від провладної партії "Єдина Росія", які залучаються до пропагандистських агітаційних заходів.

Робота СБУ

На сьогоднішній день СБУ задокументувала понад 4,5 тисячі осіб, причетних до проведення так званих "референдумів" та "виборів" на ТОТ у 2022-2023 роках. Ця робота триває: СБУ робить усе, щоб притягнути до відповідальності кожного зрадника та колаборанта.

Найчастіше такі дії класифікуються як колабораціонізм, вчинений за попередньою змовою групою осіб, і караються позбавленням волі до 10 років.

Враховуючи той масив кримінальних справ, які розслідує СБУ за фактами колабораціонізму на ТОТ, можна стверджувати, що багато колаборантів добровільно йдуть на співпрацю з агресором, часто одержуючи грошову винагороду за участь у організації "виборів".

Деякі фігуранти, які допомагали Росії проводити фейкові голосування, згодом переїхали на підконтрольну Україні територію, видаючи себе за "звичайних" переселенців. Втім, завдяки системному підходу СБУ регулярно виявляє та притягує таких осіб до відповідальності.

Вибори у Росії

У Росії "вибори" президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня глава Кремля Володимир Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переобирають із результатом у 90% голосів.

При цьому, як раніше розповідали в ГУР, ЗСУ готуються до різних сценаріїв на фронті. Аж до "голосування" ворог займатиме активну позицію на полі бою, не залишаючи пошуків уявних "перемог" і використовуватиме розпропаганду, зокрема, ІПСО в Україні.