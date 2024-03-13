В СБУ рассказали, как на оккупированных территориях проходят досрочные "выборы" Путина

По данным СБУ, в период подготовки и проведения "выборов" президента России, запланированных на 15-17 марта, оккупанты значительно усилили административно-полицейский и контрразведывательный режим. Это было сделано в первую очередь, чтобы контролировать население и влиять на результаты голосования, прикрываясь мерами безопасности.

При этом досрочные "выборы" были проведены оккупантами в большинстве населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей в формате подомового обхода и установления передвижных избирательных участков на улицах. Также, начиная с 24 февраля, происходило псевдоголосование в отдельных воинских частях на линии боевого столкновения, а также во временно оккупированном Крыму.

То есть оккупанты организуют контролируемое голосование и для гражданского населения ВОТ, и для военнослужащих.

Кураторами незаконных "выборов" на ВОТ (временно оккупированных территориях - ред.) выступают руководители администрации Путина и депутаты от провластной партии "Единая Россия", которые привлекаются к пропагандистским агитационным мерам.

Работа СБУ

На сегодняшний день СБУ задокументировала более 4,5 тысячи человек, причастных к проведению так называемых "референдумов" и "выборов" на ВОТ в 2022-2023 годах. Эта работа продолжается: СБУ делает все, чтобы привлечь к ответственности каждого предателя и коллаборанта.

В большинстве случаев такие действия классифицируются как коллаборационизм, совершенный по предварительному сговору группой лиц, и наказываются лишением свободы до 10 лет.

Учитывая тот массив уголовных дел, которые расследует СБУ по фактам коллаборационизма на ВОТ, можно утверждать, что многие коллаборанты добровольно идут на сотрудничество с агрессором, часто получая денежное вознаграждение за участие в организации "выборов".

Некоторые фигуранты, которые помогали России проводить фейковые голосования со временем переехали на подконтрольную Украине территорию, выдавая себя за "обычных" переселенцев. Впрочем, благодаря системному подходу СБУ регулярно выявляет и привлекает таких лиц к ответственности.

Выборы в России

В России "выборы" президента будут продолжаться три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря глава Кремля Владимир Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года. Причем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизбирут с результатом в 90% голосов.

При этом, как ранее рассказывали в ГУР, ВСУ готовятся к разным сценариям на фронте. Вплоть до "голосования" враг будет занимать активную позицию на поле боя, не оставляя поисков мнимых "побед" и использовать роспропаганду, в частности, ИПСО в Украине.