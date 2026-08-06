СБУ розкрила подробиці ураження Ярославського НПЗ і не тільки

Українські дрони били по Ярославському НПЗ та двох кораблях берегової охорони ФСБ у Керчі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України у Telegram.

СБУ уразила Ярославський НПЗ

СБУ спільно із іншими складовими Сил оборони завдала успішних ударів по нафтопереробному заводу "Славнефть-ЯНОС" у російському Ярославлі. Підприємство розташоване на відстані понад 700 км від держкордону України.

Ярославський НПЗ - одне з п'яти найбільших підприємств нафтопереробної галузі РФ потужністю майже 15 млн тонн нафти на рік.

Завод виробляє:

бензин,

дизельне пальне,

авіаційний гас,

інші стратегічно важливі нафтопродукти для центральних регіонів Росії та столичної агломерації.

Унаслідок атаки українських безпілотників на території підприємства пролунало щонайменше шість вибухів, а в чотирьох різних частинах заводу виникли пожежі.

За попередньою інформацією:

пошкоджено чотири резервуари РВС-2000 із сирою нафтою, що спричинило її розлив;

два резервуари охоплені вогнем.

Крім того, пошкоджено ключові технологічні установки ЕЛОУ-1 та АВТ-3, на яких також виникли пожежі.

Удари по кораблях ФСБ

Також унаслідок ударів дронів СБУ по території порту в Керчі у тимчасово окупованому Криму пошкодження отримали два патрульні кораблі проєкту 10410 ("Світляк") берегової охорони ФСБ РФ: