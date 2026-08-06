СБУ розкрила подробиці ураження Ярославського НПЗ і не тільки
Українські дрони били по Ярославському НПЗ та двох кораблях берегової охорони ФСБ у Керчі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України у Telegram.
СБУ уразила Ярославський НПЗ
СБУ спільно із іншими складовими Сил оборони завдала успішних ударів по нафтопереробному заводу "Славнефть-ЯНОС" у російському Ярославлі. Підприємство розташоване на відстані понад 700 км від держкордону України.
Ярославський НПЗ - одне з п'яти найбільших підприємств нафтопереробної галузі РФ потужністю майже 15 млн тонн нафти на рік.
Завод виробляє:
- бензин,
- дизельне пальне,
- авіаційний гас,
- інші стратегічно важливі нафтопродукти для центральних регіонів Росії та столичної агломерації.
Унаслідок атаки українських безпілотників на території підприємства пролунало щонайменше шість вибухів, а в чотирьох різних частинах заводу виникли пожежі.
За попередньою інформацією:
- пошкоджено чотири резервуари РВС-2000 із сирою нафтою, що спричинило її розлив;
- два резервуари охоплені вогнем.
Крім того, пошкоджено ключові технологічні установки ЕЛОУ-1 та АВТ-3, на яких також виникли пожежі.
Удари по кораблях ФСБ
Також унаслідок ударів дронів СБУ по території порту в Керчі у тимчасово окупованому Криму пошкодження отримали два патрульні кораблі проєкту 10410 ("Світляк") берегової охорони ФСБ РФ:
- "Балаклава",
- "Керч".
Раніше РБК-Україна писало, що вранці 6 серпня російське місто Ярославль зазнало атаки дронів. Після ударів на місцевому НПЗ виникла пожежа.
Також минулого тижня СБУ завдавала потужних ударів по підприємствах ВПК РФ, паливно-енергетичній інфраструктурі, засобах ППО, військових аеродромах, логістичних об'єктах та складах ворога.