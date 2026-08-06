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СБУ розкрила подробиці ураження Ярославського НПЗ і не тільки

16:59 06.08.2026 Чт
2 хв
Україна успішно атакувала три "жирні" ворожі цілі
aimg Олена Бджола
СБУ розкрила подробиці ураження Ярославського НПЗ і не тільки Фото: Ярославський НПЗ після атаки дронів СБУ (росЗМІ)
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Українські дрони били по Ярославському НПЗ та двох кораблях берегової охорони ФСБ у Керчі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України у Telegram.

СБУ уразила Ярославський НПЗ

СБУ спільно із іншими складовими Сил оборони завдала успішних ударів по нафтопереробному заводу "Славнефть-ЯНОС" у російському Ярославлі. Підприємство розташоване на відстані понад 700 км від держкордону України.

Ярославський НПЗ - одне з п'яти найбільших підприємств нафтопереробної галузі РФ потужністю майже 15 млн тонн нафти на рік.

Завод виробляє:

  • бензин,
  • дизельне пальне,
  • авіаційний гас,
  • інші стратегічно важливі нафтопродукти для центральних регіонів Росії та столичної агломерації.

Унаслідок атаки українських безпілотників на території підприємства пролунало щонайменше шість вибухів, а в чотирьох різних частинах заводу виникли пожежі.

За попередньою інформацією:

  • пошкоджено чотири резервуари РВС-2000 із сирою нафтою, що спричинило її розлив;
  • два резервуари охоплені вогнем.

Крім того, пошкоджено ключові технологічні установки ЕЛОУ-1 та АВТ-3, на яких також виникли пожежі.

Удари по кораблях ФСБ

Також унаслідок ударів дронів СБУ по території порту в Керчі у тимчасово окупованому Криму пошкодження отримали два патрульні кораблі проєкту 10410 ("Світляк") берегової охорони ФСБ РФ:

  • "Балаклава",
  • "Керч".

Раніше РБК-Україна писало, що вранці 6 серпня російське місто Ярославль зазнало атаки дронів. Після ударів на місцевому НПЗ виникла пожежа.

Також минулого тижня СБУ завдавала потужних ударів по підприємствах ВПК РФ, паливно-енергетичній інфраструктурі, засобах ППО, військових аеродромах, логістичних об'єктах та складах ворога.

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Служба безпеки України НПЗ Війна Росії проти України
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