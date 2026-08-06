СБУ раскрыла подробности поражения Ярославского НПЗ и не только
Украинские дроны били по Ярославскому НПЗ и двум кораблям береговой охраны ФСБ в Керчи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины в Telegram.
СБУ поразила Ярославский НПЗ
СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесла успешные удары по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в российском Ярославле. Предприятие расположено на расстоянии более 700 км от госграницы Украины.
Ярославский НПЗ - одно из пяти крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли РФ мощностью почти 15 млн тонн нефти в год.
Завод производит:
- бензин,
- дизельное топливо,
- авиационный керосин,
- другие стратегически важные нефтепродукты для центральных регионов России и столичной агломерации.
В результате атаки украинских беспилотников на территории предприятия раздалось по меньшей мере шесть взрывов, а в четырех разных частях завода возникли пожары.
По предварительной информации:
- повреждены четыре резервуара РВС-2000 с сырой нефтью, что повлекло ее разлив;
- два резервуара охвачены огнем.
Кроме того, повреждены ключевые технологические установки ЭЛОУ-1 и АВТ-3, на которых возникли пожары.
Удары по кораблям ФСБ
Также в результате ударов дронов СБУ по территории порта в Керчи во временно оккупированном Крыму повреждения получили два патрульных корабля проекта 10410 ("Светляк") береговой охраны ФСБ РФ:
- "Балаклава",
- "Керчь".
Ранее РБК-Украина писало, что утром 6 августа российский город Ярославль подвергся атакам дронов. После ударов на местном НПЗ возник пожар.
Также на прошлой неделе СБУ наносила мощные удары по предприятиям ВПК РФ, топливно-энергетической инфраструктуре, средствам ПВО, военным аэродромам, логистическим объектам и складам врага.