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СБУ разрешили задержать нардепа Козака

Автор: РБК-Украина

Печерский районный суд Киева разрешил Службе безопасности Украины задержать нардепа Тараса Козака. Его подозревают, в том числе, в государтсвенной измене.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Сообщается, что ранее Козак был объявлен в розыск после того, как 11 мая ему и Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.

"СБУ имеет аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава СБУ Иван Баканов заявлял, что Козак находится в России. При этом соратник нардепа Виктор Медведчук отметил, что Козак находится на лечении в Беларуси.

Предполагается, что Медведчук через Козака передал российской стороне информацию о секретном военном подразделении Украины.

"Этот эпизод произошел в августе 2020 года. Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории РФ, ... секретные данные относительно расположения секретного подразделения ВСУ, его личного состава и боевой подготовки. Этакий подарок спецслужбам РФ", - заявлял Баканов.

Отметим, сам Медведчук по этому делу сегодня находится под домашним арестом и носит электронный браслет.

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