СБУ дозволили затримати нардепа Козака

Печерський районний суд Києва дозволив Службі безпеки України затримати нардепа Тараса Козака . Його підозрюють, в тому числі, в державній зраді.

Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ .

"СБУ має аргументовані докази протиправної діяльності і співпраці даних осіб з країною-агресором", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що раніше Козак був оголошений в розшук після того, як 11 травня йому і Віктору Медведчуку повідомили про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, раніше глава СБУ Іван Баканов заявляв, що Козак знаходиться в Росії. При цьому соратник нардепа Віктор Медведчук зазначив, що Козак знаходиться на лікуванні в Білорусі.

Передбачається, що Медведчук через Козака передав російській стороні інформацію про секретний військовий підрозділ України.

"Цей епізод стався в серпні 2020 року. Медведчук направив Козаку, який тоді перебував на території РФ, ... секретні дані щодо розташування секретного підрозділу ЗСУ, його особового складу і бойової підготовки. Такий собі подарунок спецслужбам РФ", - заявляв Баканов.

Відзначимо, сам Медведчук у цій справі сьогодні знаходиться під домашнім арештом і носить електронний браслет.