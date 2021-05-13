ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Медведчук рассказал, где сейчас находится Козак

Новина українською →
Киев, Четверг 13 мая 2021 21:13
Медведчук рассказал, где сейчас находится Козак Фото: Виктор Медведчук (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Подозреваемый в совершении государственной измены нардеп Виктор Медведчук рассказал, где находится второй фигурант дела Тарас Козак. Соратник Медведчука сейчас в Беларуси.

Об этом нардеп сказал журналистам в здании Печерского райсуда Киева.

"Я знаю, где Козак. Он сейчас на лечении в Беларуси", - заявил Медведчук.

Нардеп также рассказал, что контактировал с Козаком после того, как им обоим сообщили о подозрении в совершении государственной измены, и продолжает контактировать. Однако он отказался рассказать, планирует ли его соратник возвращаться в Украину.

"Сами его спросите, и он вам расскажет", - добавил Медведчук.

Напомним, 11 мая Медведчуку и Козаку сообщили о подозрении по трем эпизодам. Нардепам инкриминируют совершение государственной измены и покушение на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

После этого в СБУ заявили, что Козак пребывает за пределами Украины. В спецслужбе говорили, что подозреваемый сейчас на территории России.

Добавим, сегодня Медведчуку избрали меру пресечения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Виктор Медведчук госизмена Беларусь
NEWS
Суд над Медведчуком: все подробности заседания
Суд над Медведчуком: все подробности заседания
DAILY
С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным