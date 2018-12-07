СБУ разоблачила на взятке руководство одного из столичных университетов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ректор университета требовала взятки за не отчисления студентов

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в систематическом получении взяток руководителей одного из высших учебных заведений Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проес-службе СБУ.

Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что ректор университета совместно с проректором по научной работе и главным бухгалтером требовали от иностранных студентов средства за не отчисления с обучения и возвращения вида на жительство в Украине.

Стоимость таких "образовательных услуг" составляла три тысячи американских долларов. Кроме того, досудебным следствием установлено, что с 2016 года злоумышленницы наладили механизм легализации иностранных граждан путем направления приглашений на обучение без соблюдения установленной законом процедуры.

Правоохранители задержали трех фигуранток дела на рабочем месте после получения заключительной части взятки от иностранного студента в размере 1 тыс. долларов. В ходе дальнейших следственных действий правоохранители изъяли виды на жительство, паспорта иностранных граждан, "черновую" бухгалтерию и 20 тыс. долларов.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368-3 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины злоумышленницам объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Напомним, в помещении прокуратуры города Киева задержали адвоката, который предлагал 30 тыс. долларов работнику прокуратуры.

Ранее в Киеве на вымогательстве взятки с участника АТО задержали врача-эксперта отдела экспертизы Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Украины и главу Центрального МСЭК №1 Киевского городского центра медико-социальной экспертизы.