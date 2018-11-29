В Киеве задержали адвоката за попытку дать взятку прокурору

Фото: изъятые средства (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Адвокат предлагал 30 тыс. долларов за изменение обвинения в суде

В помещении прокуратуры города Киева задержали адвоката, который предлагал 30 тыс. долларов работнику прокуратуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального прокурора Юрия Луценко.

Он уточнил, что защитник пытался таким образом склонить прокурора к изменению обвинения в суде, чтобы его клиент позже получил менее суровое наказание.

"Сегодня в помещении столичной прокуратуры задержали адвоката во время предложения и предоставления взятки в сумме 30 тыс. долларов США работнику прокуратуры. Указанные средства адвокат хотел передать в интересах двух лиц, которые обвиняются по ст. 149 УК Украины (торговля людьми) с целью склонить прокурора к изменению обвинения в суде и, как следствие, назначения им менее строгого наказания", - написал Луценко.



Сейчас адвоката задержали. Ему готовят сообщение о подозрении.

Напомним, в Киеве задержали адвоката, который организовал схему вымогательства 3 млн гривен и корпоративных прав в столичного бизнесмена. Организатором преступления оказался столичный адвокат, уроженец Донецкой области.

Ранее РБК-Украина сообщала, что СБУ задержала в Белой Церкви (Киевская область) офицера полиции, который требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в сумме более 100 тыс. гривен.