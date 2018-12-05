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В Киеве медиков задержали на вымогательстве взятки с участника АТО

Новости » Происшествия    05.12.2018 - 19:21
В Киеве медиков задержали на вымогательстве взятки с участника АТО
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Злоумышленники просили 42,6 тыс. гривен за установление группы инвалидности

В Киеве на вымогательстве взятки задержали врача-эксперта отдела экспертизы Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Украины и главу Центрального МСЭК №1 Киевского городского центра медико-социальной экспертизы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Как отмечается, чиновники требовали 1,5 тыс. долларов в участника АТО за установление ему группы инвалидности. Военнослужащий получил тяжелую травму ноги во время боевых действий.

Злоумышленников задержали на рабочем месте после получения неправомерной выгоды в сумме 42,6 тыс. гривен.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст.368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время по месту работы и проживания задержанных идут обыски. Готовятся материалы для объявления лицам о подозрении, а также ходатайство об избрании меры пресечения.

Фото: задержание злоумышленников (kyiv.gp.gov.ua)

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Ивано-Франковске на взятке одного из руководителей бюро судебно-медицинской экспертизы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Виннице сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на вымогательстве взятки в размере 4 тыс. долларов врача одного из медицинских учреждений города.

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