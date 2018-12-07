СБУ викрила на хабарі керівництво одного зі столичних університетів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ректор університету вимагала хабарі за не відрахування студентів

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на систематичному отриманні хабарів керівників одного із вищих навчальних закладів Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проес-службу СБУ.

Як зазначається, оперативники спецслужби встановили, що ректор університету спільно з проректором з наукової роботи та головним бухгалтером вимагали від іноземних студентів кошти за не відрахування з навчання та повернення посвідок на тимчасове проживання в Україні.

Вартість таких "освітніх послуг" становила три тисячі американських доларів. Крім того, досудовим слідством встановлено, що з 2016 року зловмисниці налагодили механізм легалізації іноземних громадян шляхом надсилання запрошень на навчання без дотримання встановленої законом процедури.

Правоохоронці затримали трьох фігуранток справи на робочому місці після отримання заключної частини хабара від іноземного студента у розмірі 1 тис. доларів. У ході подальших слідчих дій правоохоронці вилучили посвідки на проживання, паспорти іноземних громадян, "чорнову" бухгалтерію та 20 тис. доларів.

У межах кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368-3 та ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України зловмисницям оголошено про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Нагадаємо, у приміщенні прокуратури міста Києва затримали адвоката, який пропонував 30 тис. доларів працівнику прокуратури.

Раніше у Києві на вимаганні хабара з учасника АТО затримали лікаря-експерта відділу експертизи Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України та голову Центрального МСЕК №1 Київського міського центру медико-соціальної експертизи.