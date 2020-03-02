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СБУ разоблачила ввоз в Украину партии кокаина на 90 млн гривен

Новости » Происшествия     02.03.2020 - 13:07
СБУ разоблачила ввоз в Украину партии кокаина на 90 млн гривен
Фото: наркотики были найдены во время обысков в автомобиле (пресс-служба СБУ)

Пакеты с кокаином злоумышленники спрятали в автомобилях

Служба безопасности Украины предупредила контрабанду в нашу страну международной транснациональной преступной группировкой свыше 30 килограммов кокаина из одной из стран Латинской Америки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Сообщается, что контрабандисты пытались использовать Украину, как транзитный пункт, а наркотики должны были отправиться в Евросоюз.

"Пакеты с кокаином злоумышленники спрятали в автомобилях, контейнер с которыми прибыл в одесский порт "Южный", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, стоимость изъятой партии на черном рынке составляет около 90 млн гривен.

Во время спецоперации в Киеве оперативники СБУ задержали троих подозреваемых, в том числе иностранца, который является одним из организаторов контрабандного канала.

Напомним, в Российской Федерации сотрудники правоохранительных органов задержали четырех украинцев по подозрению в наркоторговле.

РБК-Украина писало, что в г. Обухов (Киевская область) мужчина оборудовал в подвальном помещении теплицу и выращивал там элитные сорта конопли.

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