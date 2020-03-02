ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ викрила ввезення в Україну партії кокаїну на 90 млн гривень

Новини » Надзвичайні події     02.03.2020 - 13:07
СБУ викрила ввезення в Україну партії кокаїну на 90 млн гривень
Фото: наркотики було знайдено під час обшуків в автомобілі (прес-служба СБУ)

Пакети з кокаїном зловмисники заховали в автомобілях

Служба безпеки України попередила контрабанду в нашу країну міжнародним транснаціональним злочинним угрупованням понад 30 кілограмів кокаїну з однієї з країн Латинської Америки. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Повідомляється, що контрабандисти намагалися використати як транзитний пункт, а наркотики мали відправитися до Євросоюзу.

"Пакети з кокаїном зловмисники заховали в автомобілях, контейнер з якими прибув до одеського порту "Південний", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, вартість вилученої партії на чорному ринку становить близько 90 млн гривень.

Під час спецоперації у Києві оперативники СБУ затримали трьох підозрюваних, у тому числі іноземця, який є одним з організаторів контрабандного каналу.

Нагадаємо, в Російській Федерації співробітники правоохоронних органів затримали чотирьох українців за підозрою в наркоторгівлі.

Також РБК-Україна писало, що у м. Обухів (Київська область) чоловік обладнав у підвальному приміщенні теплицю та вирощував там елітні сорти конопель.

СБУ викрила розкрадання держкоштів на Житомирському бронетанковому заводі В Одесі блокували канал незаконної міграції з Близького Сходу
Новини України наркотикиСлужба безпеки України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся