В России задержали четырех украинцев по подозрению в наркоторговле

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Глава МВД России заявил, что была ликвидирована крупная нарколаборатория во Владимирской области и изъята почти тонну наркотиков

В Российской Федерации сотрудники правоохранительных органов задержали четырех украинцев по подозрению в наркоторговле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам министра внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что была ликвидирована крупная нарколаборатория во Владимирской области и изъята почти тонну наркотиков. При этом он добавил, что среди задержанных якобы четыре украинца.

"Задержаны четыре гражданина Украины, занимавшихся их (наркотиков - ред.) изготовлением, и шесть межрегиональных курьеров", - заявил Колокольцев.

В МВД России сообщили, что задержанные с начала 2018 года по сентябрь 2019 года якобы синтезировали наркотики в арендованном доме во Внуковском сельском поселении Московской области. На территории одного из участков сотрудники полиции обнаружили тайник с наркотиком альфа-PVP массой 7,6 килограмма.

На след предполагаемых наркоторговцев силовикам удалось выйти после задержания их сообщников, которые доставляли запрещенный товар в города Приволжского, Сибирского и Уральского Федеральных округов. Двух украинцев российские полицейские задержали, остановив их автомобиль на Горьковском шоссе во Владимирской области.

Кроме того, сотрудники полиции обнаружили нарколабораторию в цокольном этаже дома в Александровском районе того же региона. В ней было изъято 368 килограммов альфа-PVP, свыше 1,8 тонны прекурсоров и задержаны еще двое граждан Украины, подозреваемых в совершении преступлений.

Позже в лесном массиве полицейские обнаружили тайник с альфа-PVP массой свыше 30 кг, а в соседнем гараже еще 197 канистр объемом 40 литров каждая, наполненных наркосодержащей жидкостью. По данным ведомства, общая масса сухого остатка наркотика, растворенного в канистрах, после высушивания до постоянной величины составила 578 кг.

Оперативно-розыскные мероприятие проводились на протяжении пяти месяцев. Полиция возбудила уголовное дело по статьям о незаконном производстве, сбыте или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ.

Напомним, сотрудники ФСБ Российской Федерации в Керчи задержали двух подростков, которые якобы готовили теракты в образовательных учреждениях. В частности, в ходе обысков у них изъяли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами.

19 февраля Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации в оккупированном Крыму приняло к производству уголовное дело в отношении двух подростков, подозреваемых в подготовке терактов в учебных заведениях Керчи.