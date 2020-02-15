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Правоохранители разоблачили схему поставок табачных изделий с оккупированной территории

Новости » Общество     15.02.2020 - 19:20
Правоохранители разоблачили схему поставок табачных изделий с оккупированной территории
Фото (gp.gov.ua)

В Донецкой, Волынской, Днепропетровской и Одесской областях разоблачили места накопления контрафактной продукции

Правоохранители разоблачили места накопления контрафактной продукции в Донецкой, Волынской, Днепропетровской и Одесской областях в сумме 20 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.

Установлено, что группа местных жителей Донецкой области, действуя по предварительному сговору с неустановленными военнослужащими Вооруженных сил Украины, организовали перемещение через линию разграничения контрафактных табачных изделий в больших объемах, которые в дальнейшем распространяли по территории Украины.

По результатам проведения более 90 обысков на территории 4 областей по местам проживания фигурантов, складских и офисных помещениях обнаружено и изъято 1500 ящиков табачных изделий (750 тысяч пачек сигарет) на общую сумму более 20 млн гривен, денежные средства на сумму более 900 тыс. гривен, которые были получении от преступной деятельности. Также правоохранители изъяли черновые записи, компьютерную технику, огнестрельное оружие и патроны.

Сейчас готовится ходатайство в суд о наложении ареста на изъятое имущество. Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности и круг причастных к преступлениям лиц.

Напомним, во Львовской области двое сотрудников полиции подозреваются в организации механизма распространения и сбыта наркотиков.

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