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СБУ разоблачила сеть сепаратистских интернет-агитаторов из района ООС

Донбасс, Среда 26 августа 2020 12:48
СБУ разоблачила сеть сепаратистских интернет-агитаторов из района ООС
Фото: СБУ (ssu.gov.ua sbu)
Автор: Юлия Струк

В районе проведения операции Объединенных сил киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность сети сепаратистских интернет-агитаторов. Деятельность пропагандистов координировало так называемое "Министерство информации "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, в группу входило 5 жителей Мариуполя.

Фото: подозреваемые (ssu.gov.ua)

"По указанию кураторов они систематически размещали деструктивные материалы на страницах в российских соцсетях, а также публиковали призывы к нарушению территориальной целостности и конституционного порядка в местных сообществах с более 150 тысячами пользователей", - указано в сообщении.

В СБУ отмечают, что интернет-агитаторы оправдывали российскую агрессию против Украины, популяризировали террористические организации "Л/ДНР" и отделение юго-восточных областей от Украины. Кроме того, подозреваемые призывали к массовым беспорядкам и акциям неповиновения.

"Сейчас деятельность сети заблокирована. Правоохранители проводят мероприятия по установлению и задержанию их сообщников", - добавили в ведомстве.

Напомним, в конце февраля Служба безопасности Украины разоблачила в Донецкой и Сумской областях двух пророссийских пропагандисток.

Как писало РБК-Украина, в начале марта спецслужба пресекла деятельность сепаратистских интернет-агитаторов в Одессе и Запорожье.

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