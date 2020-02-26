ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ разоблачила пророссийских пропагандисток из Мариуполя и Конотопа

Новости » Происшествия     26.02.2020 - 19:59
СБУ разоблачила пророссийских пропагандисток из Мариуполя и Конотопа
Фото: СБУ (Виталий Носач,РбК-Украина)

Продолжаются следственные действия

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Донецкой и Сумской областях двух пророссийских пропагандисток. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Сообщается, что в Донецкой области сотрудники СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, разоблачили пропагандистку, которая действовала в интересах так называемой "ДНР".

"По данным следствия органов безопасности, жительница Мариуполя регулярно размещала на персональных страницах одной из запрещенных социальных сетей сепаратистский контент. В публикациях, в частности, содержались призывы к нарушению конституционного строя и территориальной целостности нашей страны", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, злоумышленница популяризировала террористические организации "Л/ДНР", поддерживала идею выхода юго-восточных регионов из состава Украины. А деструктивные материалы женщина получала из российских пропагандистских интернет-изданий и сайтов боевиков незаконных вооруженных формирований.

Аналогично действовала и жительница Конотопа Сумской области. В соцсетях она агитировала за так называемую "Новороссию", а также поддерживала идею создания фейковой "Сумской народной республики".

По местам жительства злоумышленниц правоохранители изъяли вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность.

"Жительнице Мариуполя сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность) Уголовного кодекса Украины. Жительница Конотопа подозревается по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 УКУ", - добавили в ведомстве.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности.

Ранее в СБУ ответили на запрос РБК-Украина сообщили, что анализ информационной составляющей эффективности запрета российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" свидетельствует о положительных результатах примененных ограничительных мер. Однако, в течение 2019 года следователями органов безопасности было открыто 34 уголовных производства в отношении владельцев сепаратистских сообществ и пропагандистов сепаратизма в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", действия которых содержат признаки совершенных преступлений, предусмотренных ст. 109, ст. 110 и ст. 258-3 УК Украины.

Украина направила ноту в МИД РФ из-за задержания украинцев Украина вводит новые пошлины на российскую металлопродукцию
Новости Украины Служба безопасности УкраиныРоссийская Федерацияпропаганда
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь