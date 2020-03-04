СБУ задержала пророссийских пропагандистов в Одессе и Запорожье

Фото: СБУ (Виталий Носач,РбК-Украина)

Контент они получали из пропагандистских российских интернет-изданий и сайтов боевиков

Служба безопасности Украины прекратила деятельность сепаратистских интернет-агитаторов в Одессе и Запорожье. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, злоумышленники регулярно размещали на персональных страницах в запрещенных российских соцсетях деструктивные материалы.

"Агитаторы, в частности, призывали к свержению конституционного строя, пропагандировали идеи насильственной федерализации и выхода южных областей из состава Украины, поддерживали идею создания фейковой Новороссии", - говорится в сообщении.

Сообщается, что контент они получали из пропагандистских интернет-изданий страны-агрессора и сайтов боевиков так называемых "Л/ДНР".

"Во время обысков по местам проживания фигурантов производств правоохранители обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с материалами, подтверждающими их противоправную деятельность", - добавили в ведомстве.

В настоящее время следователи органов государственной безопасности сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила в Донецкой и Сумской областях двух пророссийских пропагандисток.

Ранее в СБУ ответили на запрос РБК-Украина сообщили, что анализ информационной составляющей эффективности запрета российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" свидетельствует о положительные результаты примененных ограничительных мер. Однако, в течение 2019 года следователями органов безопасности было открыто 34 уголовных производств в отношении владельцев сепаратистских сообществ и пропагандистов сепаратизма в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", действия которых содержат признаки совершенных преступлений, предусмотренных ст. 109, ст. 110 и ст. 258-3 УК Украины.