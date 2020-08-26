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СБУ викрила мережу сепаратистських інтернет-агітаторів з району ООС

Донбасс, Середа 26 серпня 2020 12:48
СБУ викрила мережу сепаратистських інтернет-агітаторів з району ООС
Фото: СБУ (ssu.gov.ua sbu)
Автор: Юлія Струк

У районі проведення операції Об`єднаних сил кіберфахівці Служби безпеки України блокували діяльність мережі сепаратистських інтернет-агітаторів. Діяльність пропагандистів координувало так зване "Міністерство інформації "ДНР".

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними спецслужби, до групи входило 5 мешканців Маріуполя.

Фото: підозрювані (ssu.gov.ua)

"За вказівками кураторів вони систематично розміщували деструктивні матеріали на сторінках у російських соцмережах, а також публікували заклики до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу у місцевих спільнотах із понад 150 тисячами користувачів", - вказано у повідомленні.

У СБУ зазначають, що інтернет-агітатори виправдовували російську агресію проти України, популяризували терористичні організації "Л/ДНР" та відокремлення південно-східних областей від України. Крім того, підозрювані закликали до масових заворушень та акцій непокори.

"Наразі діяльність мережі блоковано. Правоохоронці проводять заходи із встановлення та затримання їхніх спільників", - додали у відомстві.

Нагадаємо, наприкінці лютого Служба безпеки України викрила у Донецькій та Сумській областях двох проросійських пропагандисток.

Як писало РБК-Україна, на початку березня спецслужба припинила діяльність сепаратистських інтернет-агітаторів в Одесі та Запоріжжі.

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