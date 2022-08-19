СБУ разоблачила серверный центр, который помогал хакерам России устраивать кибератаки
В Киеве СБУ разоблачила подпольный серверный центр, который помогал российским хакерам устраивать кибератаки против Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
"Злоумышленники "сдавали в виртуальную аренду" более 100 выделенных серверов, расположенных на территории Киева и за рубежом. В дальнейшем их использовали для взлома компьютеров, кражи паролей и осуществления DDoS-атак, в том числе на сайты органов государственной власти", - пишет пресс-служба СБУ.
Всего серверный центр обслуживал более 100 "абонементов". Большинство из пользователей были хакерами из России, а часть из них была подконтрольна российским спецслужбам.
Во время обыска в подпольном серверном центре было изъято:
- компьютерную технику, магнитные носители информации и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;
- банковские карты, через которые происходили расчеты с клиентами;
- серверное оборудование.
Фото: СБУ разоблачила подпольный центр, который помогал хакерам России устраивать кибератаки (ssu.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что во Львове СБУ разоблачила схему чиновницы и ее сообщников, которые помогали военнообязанным бежать за границу.
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