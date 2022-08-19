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СБУ викрила серверний центр, який допомагав хакерам Росії влаштовувати кібератаки

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П'ятниця 19 серпня 2022 14:37
СБУ викрила серверний центр, який допомагав хакерам Росії влаштовувати кібератаки Фото: СБУ викрила підпільний центр, який допомагав хакерам Росії влаштовувати кібератаки (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві СБУ викрила підпільний серверний центр, який допомагав російським хакерам влаштовувати кібератаки проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Зловмисники "здавали у віртуальну оренду" понад 100 виділених серверів, розташованих на території Києва та за кордоном. У подальшому їх використовували для зламу комп’ютерів, крадіжки паролів і здійснення DDoS-атак, у тому числі на сайти органів державної влади", - пише пресслужба СБУ.

Загалом серверний центр обслуговував більше 100 "абонементів". Більшість з користувачів були хакерами з Росії, а частина з них була підконтрольна російським спецслужбам.

Під час обшуку в підпільному серверному центрі було вилучено:

  • комп’ютерну техніку, магнітні носії інформації та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності;
  • банківські картки, через які відбувалися розрахунки з «клієнтами»;
  • серверне обладнання.

Фото: СБУ викрила підпільний центр, який допомагав хакерам Росії влаштовувати кібератаки (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Львові СБУ викрила схему чиновниці та її спільників, які допомагали військовозобов'язаним втекти за кордон.

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