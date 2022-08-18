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Во Львове чиновница и ее сообщники вывозили призывников за границу. СБУ разоблачила схему

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Четверг 18 августа 2022 17:06
Во Львове чиновница и ее сообщники вывозили призывников за границу. СБУ разоблачила схему Фото: во Львове чиновница и ее сообщники вывозили призывников за границу (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ разоблачила во Львове схему вывоза военнообязанных за границу. Организатором оказалась начальница одного из райотделов социальной защиты департамента гуманитарной политики Львовского городского совета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

У чиновницы были и сообщники - работники медучреждений.

"За 1300 долларов чиновница гарантировала изготовление "справок", которые входят в акт осмотра Медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы инвалидности. Такие "документы" являются основанием для мужчин призывного возраста на выезд за границу в условиях военного положения", - пишет пресс-служба СБУ.

Во время обысков правоохранители обнаружили:

  • документацию, подтверждающую организацию указанной преступной схемы;
  • два автомобиля премиум-класса стоимостью более 75 тысяч долларов;
  • более 8 млн грн.

Также были установлены лица, которые воспользовались "услугами" чиновницы. Касаемо них будет принято соответствующее решение.

Фото: во Львове чиновница и ее сообщники вывозили призывников за границу (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ завершила расследование в отношении бывшего сотрудника, который в 2014 году возглавил "внутренние войска "ДНР". Предателя объявили в розыск.

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