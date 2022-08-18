Во Львове чиновница и ее сообщники вывозили призывников за границу. СБУ разоблачила схему

СБУ разоблачила во Львове схему вывоза военнообязанных за границу. Организатором оказалась начальница одного из райотделов социальной защиты департамента гуманитарной политики Львовского городского совета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

У чиновницы были и сообщники - работники медучреждений.

"За 1300 долларов чиновница гарантировала изготовление "справок", которые входят в акт осмотра Медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы инвалидности. Такие "документы" являются основанием для мужчин призывного возраста на выезд за границу в условиях военного положения", - пишет пресс-служба СБУ.

Во время обысков правоохранители обнаружили:

документацию, подтверждающую организацию указанной преступной схемы;

два автомобиля премиум-класса стоимостью более 75 тысяч долларов;

более 8 млн грн.

Также были установлены лица, которые воспользовались "услугами" чиновницы. Касаемо них будет принято соответствующее решение.

Фото: во Львове чиновница и ее сообщники вывозили призывников за границу (ssu.gov.ua)