ru ua
Сб, 25 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ отбили штурм на окраине Лисичанска, а россияне захватили Николаевку: сводка Генштаба

Новина українською →
Пятница 24 июня 2022 19:01
ВСУ отбили штурм на окраине Лисичанска, а россияне захватили Николаевку: сводка Генштаба Фото: ВСУ отбили штурм на окраине Лисичанска, а россияне захватили Николаевку (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские бойцы отбили вражеский штурм на окраине Лисичанска. Оккупанты временно овладели Николаевкой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"В акваториях Черного и Азовского морей враг удерживает четыре носителя крылатых ракет морского базирования", - пишет пресс-служба.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях:

Существенных изменений не отмечено. Враг вел артиллерийский огонь в районе населенного пункта Бояро-Лежачие Сумской области.

На Слобожанском направлении:

Враг пытается создать условия для перехода в наступление на направлениях Изюм - Барвенково и Изюм - Славянск.

На Харьковском направлении:

Оккупанты пытаются не допустить продвижения ВСУ в сторону государственной границы на север и северо-восток от города Харьков. Также российские военные пытаются вести штурм, чтобы улучшить свое тактическое положение. Обстреляли районы населенных пунктов Русская Лозовая, Старый Салтов, Чугуев, Печенеги и Байрак.

На Славянском направлении:

Враг сосредоточил свои усилия на ведении наступления в направлении Долгенькое - Долина. Враг вел штурмовые действия в направлениях Сулиговка-Вернополье и Дубравное - Курулька, однако наши бойцы отбили их. Оккупанты провели минирование в районе населенного пункта Долина.

На Северодонецком направлении:

Оккупанты из артиллерии били по районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное и нанесли авиационный удар в районе Лисичанска.

"Украинские защитники успешно отбили штурм в районе южной окраины Лисичанска. Враг, при поддержке артиллерии, начал штурмовые действия в направлении Волчеяровки, боевые действия продолжаются", - добавляет пресс-служба.

На Бахмутском направлении:

Российские военные обстреляли из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка и Майорское и нанесли авиаудары вблизи Яковлевки, Николаевки и Покровского. Оккупанты овладели Николаевкой. Осуществили разведку боем в направлении Мироновка - Углегорская ТЭС, однако неудачно. Применив авиацию, оккупанты нанесли удар по городу Константиновка.

На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и запорожском направлениях:

Оккупанты систематически ведут огонь вдоль линии соприкосновения, чтобы не допустить переброски наших бойцов на другие направления.

"Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Павловка и Угледар. Осуществлял артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Северск. Штурмовые действия в районе Марьинки украинские воины уже в который раз отбили. Враг отошел", - пишет Генштаб.

На Южнобугском направлении:

Враг сосредоточивает свои усилия на удержании занятых рубежей. Во время наступления наших бойцов, часть сил оккупантов покинула позиции и сбежала в район населенного пункта Ольгино Бериславского района Херсонской области.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что с начала войны против Украины, Россия потеряла более 34,5 тысячи военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Украина
NEWS
Кулеба назвал единственное преимущество России на войне против Украины
Кулеба назвал единственное преимущество России на войне против Украины
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение